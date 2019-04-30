Портал террористов Al-Furqan Media опубликовал видеорлик с главарем ИГИЛ Абу Бакром аль-Багдади.



Об этом в Twitter сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит публикации джихадистов в Интернете.



Директор SITE Intelligence Group Рита Кац утверждает, что это первый с июля 2014 года случай, когда ИГИЛ публикует кадры с аль-Багдади. Тогда лидер группировки был показан в ходе проповеди в иракском Мосуле.

1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 апреля 2019 г.





На новом видео запечатлено, как аль-Багдади в «непринужденной обстановке» обсуждает с людьми с размытыми лицами войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор.





В итоге главарь ИГИЛ признал, что сражение за город Багуз окончено.

Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции.

В видеообращении Абу Бакр аль-Багдади также пообещал отомстить людям, причастным к убийству боевиков ИГИЛ и их задержанию.