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Портал террористов Al-Furqan Media опубликовал видеорлик с главарем ИГИЛ Абу Бакром аль-Багдади. 

Об этом в Twitter сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит  публикации джихадистов в Интернете.

Директор SITE Intelligence Group Рита Кац утверждает, что это первый с июля 2014 года случай, когда ИГИЛ публикует кадры с аль-Багдади. Тогда лидер группировки был показан в ходе проповеди в иракском Мосуле.

 


 

 

На новом видео запечатлено, как аль-Багдади в «непринужденной обстановке» обсуждает с людьми с размытыми лицами войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор.



В итоге главарь ИГИЛ признал, что сражение за город Багуз окончено.

Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции.

В видеообращении Абу Бакр аль-Багдади также пообещал отомстить людям, причастным к убийству боевиков ИГИЛ и их задержанию.
ForUm

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