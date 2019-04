Портал террористов Al-Furqan Media опубликовал видеорлик с главарем ИГИЛ Абу Бакром аль-Багдади.



Об этом в Twitter сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит публикации джихадистов в Интернете.



Директор SITE Intelligence Group Рита Кац утверждает, что это первый с июля 2014 года случай, когда ИГИЛ публикует кадры с аль-Багдади. Тогда лидер группировки был показан в ходе проповеди в иракском Мосуле.

1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn