также в разделеОбщество
Медведчук жестко отбрил журналистку 5-го канала Янину Соколову, после чего она сбежала из студии 2023
Жертвой «поджога машины журналиста» в Днепре оказался соратник одиозного Олега Царева 39
SIPRI: Украина наращивает военные расходы 36
Тука: Оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ 127
Под Житомиром прошел сильный град 172
Загранпаспорта и ID-карты подорожают с 1 июля 60
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины 29
Перед Пасхой в Украину не пустили 225 человек 51
Боевики из гранатометов обстреляли украинских военных возле Крымского 30
Более 6,3 млн украинцев приняли участие в праздновании Пасхи 40
Сегодня в некоторых областях ожидаются грозы и ливни 45
На Пасхальные праздники спасатели будут дежурить в усиленном режиме 11
Христиане восточного обряда празднуют Пасху 33
На Донбассе ранили одного украинского военного 27
Митрополит УПЦ Антоний и Вадим Новинский привезли в Украину благодатный огонь 133
На поверхность подняли тела всех горняков после взрыва на шахте Схидкарбон 27
Названа причина взрыва на шахте «Схидкарбон» 113
Климкин: РФ незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО 40

Число политических заключенных в России превысило 230 человек. Это стало следствием того, что власти страны во главе с Владимиром Путиным внедряют новые законодательные акты, которые призваны сделать потенциальными объектами уголовного преследования все новые сферы жизни.

Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, в создании которого принимали участие ряд правозащитных организаций, включая российский Правозащитный центр «Мемориал», пишет Радио Свобода.

В докладе говорится, что жертвами преследований со стороны властей становятся оппозиционные политики и гражданские активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.
В документе содержится призыв ввести всеобъемлющие санкции против ответственных за политические преследования в России, чтобы «Кремль не чувствовал безнаказанности» за свои действия.

Большое внимание в докладе уделено принятым с 2012 года репрессивным законам, вводящим или ужесточающим уголовное или административное преследование за нарушение правил проведения массовых акций, «оскорбление чувств» верующих, «пропаганду гомосексуализма» несовершеннолетних, публичные призывы к сепаратизму, отрицание роли СССР во Второй мировой войне. Упоминаются и законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».

Среди людей, упомянутых в докладе как политзаключенные, особое внимание уделено, в частности, осужденному на пожизненное заключение бывшему сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину, украинскому режиссеру Олегу Сенцову и активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко.

В списке людей, преследуемых в России, по мнению авторов доклада, по политическим мотивам – 54 человека. Еще 182 человека –  в списке преследуемых по религиозным мотивам, речь идет, в частности, о членах запрещённых в России организаций «Хизб-ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2665 грн.
5
Теги