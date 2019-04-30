Число политических заключенных в России превысило 230 человек. Это стало следствием того, что власти страны во главе с Владимиром Путиным внедряют новые законодательные акты, которые призваны сделать потенциальными объектами уголовного преследования все новые сферы жизни.

Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, в создании которого принимали участие ряд правозащитных организаций, включая российский Правозащитный центр «Мемориал», пишет Радио Свобода.

В докладе говорится, что жертвами преследований со стороны властей становятся оппозиционные политики и гражданские активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

В документе содержится призыв ввести всеобъемлющие санкции против ответственных за политические преследования в России, чтобы «Кремль не чувствовал безнаказанности» за свои действия.

Большое внимание в докладе уделено принятым с 2012 года репрессивным законам, вводящим или ужесточающим уголовное или административное преследование за нарушение правил проведения массовых акций, «оскорбление чувств» верующих, «пропаганду гомосексуализма» несовершеннолетних, публичные призывы к сепаратизму, отрицание роли СССР во Второй мировой войне. Упоминаются и законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».

Среди людей, упомянутых в докладе как политзаключенные, особое внимание уделено, в частности, осужденному на пожизненное заключение бывшему сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину, украинскому режиссеру Олегу Сенцову и активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко.

В списке людей, преследуемых в России, по мнению авторов доклада, по политическим мотивам – 54 человека. Еще 182 человека – в списке преследуемых по религиозным мотивам, речь идет, в частности, о членах запрещённых в России организаций «Хизб-ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы».