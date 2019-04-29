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На Пасху священнослужители Свято-Успенского храма городаТатарбунары – протоиерей Виталий Горзов и иерей Александр Кравец - совместно с воспитанниками воскресной школы «Радуга» приняли участие в общеепархиальной акции «Светлые дела в Светлый День».

Фото: Одесская епархия УПЦ

В ходе благотворительного мероприятия дети поздравили больных, находящихся на лечении в районной больнице с Праздником Воскресения Христова, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Священники призвали на больных благословение Господне, вручив им Пасхальные сладости.

К благому делу присоединились и остальные приходы всего Татарбунарского благочиния, проявив любовь и сострадание. Священники посетили «Дома милосердия», одиноких и нуждающихся односельчан, многодетные семьи, малоимущих и поздравили всех их с Пасхой, поддержали духовно, а также вручили праздничные Пасхальные подарки от Одесской епархии.

В рамках акции «Светлые дела в Светлый день», духовенство  и верующие Болградского посетили нуждающихся и обездоленных в Светлый праздник Пасхи Христовой.

Верующие Тарутинского благочиния также посетили приюты, дома престарелых, одиноких, обездоленных, немощных.
ForUm

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