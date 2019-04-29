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Вчера, 28 апреля, в Харькове на улице Старо-Григорьевская неизвестный бросил гранату в окно в автомобиля, в результате чего ранен мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобилч Toyota. От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Новобаварского отдела полиции вместе с оперуполномоченными Управления уголовного розыска за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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