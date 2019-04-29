В Великую Субботу, 27 апреля, неизвестными был совершен поджог храма в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» в городе Каменское, на территории городской больницы.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Каменской епархии.

Акт вандализма был совершен накануне Светлого Христова Воскресения.

В настоящее время расследованием инцидента занимаются следственные органы.