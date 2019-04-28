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Стоимость оформления биометрических документов увеличится с 1 июля этого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Документ», передает Укринформ.

«24 апреля правительством приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые надо будет уплатить после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов», - говорится в сообщении.

Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора составят:

- при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн. При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн;

- при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн;

- при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований*) - 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

В ведомстве отмечают, что стоимость оформления документов впервые увеличилась начиная с 2016 года, и, по подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году приблизительно на 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнение программ местного значения.

В соответствии со ст. 20 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора, направляются в местные бюджеты.
ForUm

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