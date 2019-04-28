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В поселке Селекционное Харьковской области 13-летний юноша сорвался с железнодорожного моста. Подростка госпитализировали, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел около 19:50 27 апреля.

«По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю», – говорится в сообщении.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
ForUm

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