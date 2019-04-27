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В Днепре сожгли автомобиль главного редактора газеты «Заря» Владимира Песоцкого.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

«Инцидент произошел сегодня, 27 апреля, и сам поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области. В свое время подожгли автомобиль также главного редактора «Зари» (на то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорел автомобиль известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Также в Каменском выгорела редакция местного издания «Событие», - отметил Томиленко.

Он подчеркнул, что ни одно из предыдущих дел поджогов журналистского имущества должным образом не расследовано, и отсутствие правовых последствий способствует и последующим атакам на журналистов. «Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами из Днипра, с Днепропетровской облорганизации НСЖУ. Поджоги и безнаказанность за наглые преступления против журналистов - однозначный наступление на свободу слова», - подчеркнул Томиленко.
ForUm

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