Бизнесмен Игорь Коломойский готов консультировать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он сказал в интервью российскому НТВ, передает РБК-Украина.
«Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением», - отметил Коломойский.
По словам бизнесмена, последний раз он созванивался с Зеленским дня два-три назад. Он также прокомментировал, в каком статусе готов работать с будущим президентом Украины.
«Ну, максимум консультировать в чем-то его», - подчеркнул Коломойский.
Напомним, Кравчук советует Зеленскому снять блокаду Крыма.
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