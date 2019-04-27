Бизнесмен Игорь Коломойский готов консультировать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью российскому НТВ, передает РБК-Украина.

«Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением», - отметил Коломойский.

По словам бизнесмена, последний раз он созванивался с Зеленским дня два-три назад. Он также прокомментировал, в каком статусе готов работать с будущим президентом Украины.

«Ну, максимум консультировать в чем-то его», - подчеркнул Коломойский.

Напомним, Кравчук советует Зеленскому снять блокаду Крыма.