Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что новому президенту Владимиру Зеленскому необходимо налаживать «человеческие» отношения с оккупантами Крыма и, в том числе, снять блокаду, сообщает LIGA.net.

«Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам», – сказал политик.

При этом Кравчук отметил, что Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым – не украинский.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам обработки 99% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.