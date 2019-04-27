«С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донецком направлении», - сказал Праута.

Так, после 2-х часов ночи со стороны оккупированного населенного пункта Саханка велся обстрел из пулемета крупного калибра и стрелкового оружия по защитникам населенного пункта Широкино.

Кроме того, добавил Праута, в 5:30 зафиксирован обстрел из противотанковых гранатометов опорных пунктов подразделений ООС в районе населенного пункта Новоселовка Вторая, а около 10 часов ручные противотанковые гранатометы оккупанты применили неподалеку от Красногоровки.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщил представитель.