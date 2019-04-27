также в разделеОбщество
Названа причина взрыва на шахте «Схидкарбон» 4
Климкин: РФ незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО 4
Епифаний поздравил украинцев с пасхальными праздниками 5
Волынец: Шансов найти живых в шахте «Схид-карбон» почти нет 18
На админгранице с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ 11
Во Львове два человека отравились угарным газом 9
Найдено тело 14-го горняка при обвале на шахте в ОРДЛО 39
Украинцев предупредили про грозы и шквалы на выходных 22
Боевики 23 раза нарушили «тишину», ранены двое бойцов и мирный житель 13
26 апреля. Картина дня 25
Украинцев предупредили о похолодании и дождях на Пасху 28
Большинству украинцев субсидии переоформят автоматически 25
Зеленский улетел на выходные в Турцию 140
Силовики фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании 18
Минюст РФ: Сенцов получил ссадины из-за того, что «был прижат лицом к стене» 20
Российские военные учились уничтожать подлодки в Черном море 19
Россия сняла санкции с Черновецкого и его сына 65
СБУ установила личности еще 8 донбасских боевиков из ЧВК «Вагнера» 67
С начала суток, 27 апреля, российские оккупанты трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь и раненых среди украинских военных нет.
Об этом на брифинге заявил спикер пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донецком направлении», - сказал Праута.

Так, после 2-х часов ночи со стороны оккупированного населенного пункта Саханка велся обстрел из пулемета крупного калибра и стрелкового оружия по защитникам населенного пункта Широкино.

Кроме того, добавил Праута, в 5:30 зафиксирован обстрел из противотанковых гранатометов опорных пунктов подразделений ООС в районе населенного пункта Новоселовка Вторая, а около 10 часов ручные противотанковые гранатометы оккупанты применили неподалеку от Красногоровки.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщил представитель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги