Сегодня, 27 апреля, на административной границе с оккупированным Крымом наблюдаются проблемы на пункте пропуска «Чонгар». Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что наблюдается осложнение пропускных операций в направлении полуострова в КПВВ «Чонгар» в связи замедленным пропуском оккупационной стороной на аннексированную территорию.

В то же время на пунктах пропуска на Донбассе пропуск осуществляется в штатном режиме, а на государственной границе в западном направлении очередей на въезд и выезд не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму из-за международных санкций в ближайшее время могут остановиться винодельческие предприятия. В частности, остановка грозит Севастопольскому винному заводу, «Золотой Балке», «Бельбеку», Alma Valley, «Массандре», «Новому Свету» и «Инкерману».

До этого в ОБСЕ осудили преследование крымскотатарских активистов в Крыму. В конце марта во время обысков на полуострове в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек.