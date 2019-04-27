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Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телеканала Интер накануне вечером.

«Мы встречались, это была неформальная встреча. Мы пообщались о жизни, о стране. Мы говорили о будущем нашего государства», - сказал Гройсман. 

Впрочем, он не уточнил, обсуждались ли планы Зеленского по кадровым переменам в правительстве. Премьер лишь сказал, что обо всем новый президент «сам скажет обществу». 

Ранее сообщалось, что Гройсман посетил офис Зеленского, предположительно, 24 апреля.

В штабе последнего ранее сообщили, что на встрече не обсуждали рабочих моментов или политики.

Перед этим Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации при условии отсутствия идеологических расхождений. Тем же ответил будущий президент.
ForUm

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