Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телеканала Интер накануне вечером.
Впрочем, он не уточнил, обсуждались ли планы Зеленского по кадровым переменам в правительстве. Премьер лишь сказал, что обо всем новый президент «сам скажет обществу».
Ранее сообщалось, что Гройсман посетил офис Зеленского, предположительно, 24 апреля.
В штабе последнего ранее сообщили, что на встрече не обсуждали рабочих моментов или политики.
Перед этим Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации при условии отсутствия идеологических расхождений. Тем же ответил будущий президент.
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