В Украинской Православной Церкви ожидают, что новый Президент Украины и его команда «осознают пагубность действий, которые совершала предыдущая власть, ущемляя права верующих УПЦ».

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал глава официальной делегации по доставке Благодатного огня, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге с журналистами после встречи с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Патриархом Феофилом в Иерусалиме.

«У нас есть надежда. Надежда на то, что мы, наконец, начнем жить по Закону», - сказал владыка Антоний, отвечая на вопрос журналистов о том, что в УПЦ думают о новом Президенте Украины.

При этом он отметил, что «УПЦ не требует каких-то привилегий к себе».

«Мы живем в государстве, которое задекларировало свой демократический путь, и это все определено в Конституции. И Церковь отделена от государства», - напомнил иерарх.

Митрополит Антоний при этом подчеркнул, что Церковь и государство имеют общую цель, и это – забота о человеке.

«Мы должны научиться жить так, чтобы сосуществовать, и имеющимися у нас силами помогать людям – у нас задачи общие. Церковь занимается духовным воспитанием человека, а государство должно создать все условия, чтобы человек жил нормально, благополучно. И, если мы объединим свои усилия – путь будет намного короче к тем преобразованиям, в которых так нуждается наше общество», - сказал владыка Антоний.

По словам митрополита, предыдущая власть создала «тупиковость» своими антицерковными действиями, и "это необходимо осознать новому Президенту и его команде".

«Мы надеемся на то, что новый Президент, и новая команда, которая придет, осознают пагубность тех действий, которые совершила предыдущая власть. Об этой пагубности Блаженнейший Митрополит Онуфрий открыто сказал на встрече Всеукраинского Совета Церквей и Президента Порошенко еще накануне первого тура выборов. Он сказал, что необходимо признать тупиковость такого подхода и сделать выводы», - напомнил владыка.

По словам митрополита Антония, от антицерковной политики украинских властей более всего пострадали простые люди.

«То разделение, которое сейчас существует в нашем обществе - в социальном, политическом пластах - пытаются внедрить и в религиозную сферу. Мы ведь видим, на самом деле, что происходит в селах – люди разделились внутри семей. И разделились, не просто дискутируя за столом о каких-то философских идеях... Соседи избивают друг друга», - сказал он.

Владыка посоветовал представителям власти вспомнить историю, поскольку «самые страшные войны – это войны на религиозной почве». Он также подчеркнул, что в демократическом обществе не могут ущемляться права верующих.

«Когда храмы захватываются, когда наших людей принуждают молиться в подвалах, в каких-то неприспособленных помещениях – это что, путь демократической страны? Мы должны научиться воплощать в жизнь то, что мы декларируем. Мы должны научиться, принимая, надеюсь, хорошие законы, еще их и исполнять. И никоим образом не принимать те законы, которые могут только разделить наше общество», - сказал митрополит Антоний.