Поддержка Патриарха Феофила очень важна для верующих Украинской Православной Церкви, особенно потому, что он осознает свою ответственность за единство мирового Православия.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава официальной делегации по доставке Благодатного огня, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге с журналистами после встречи с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Патриархом Феофилом в Иерусалиме.

«Патриарх Феофил как Предстоятель древнейшей Церкви – Иерусалимской Церкви – чувствует на себе великую ответственность за единство и судьбу всего православного мира», - сказал владыка, отметив, что для представителей УПЦ особенно важно находиться на Святой Земле «в такие сакраментальные дни».

«Патриарх Феофил сказал сегодня очень важные слова для нашей Украинской Православной Церкви, которая терпит сейчас несправедливо такие страдания и унижения. Он сказал о том, что страдания – это признак истинной Церкви», - сказал митрополит.

При этом он добавил: «Если, например, те люди, которые называют себя христианами, являются инициаторами захватов храмов, избиения верующих людей и священников, осквернения престолов, то вообще очень сложно назвать их христианами, тем более – православными верующими людьми».

Владыка Антоний отметил, что говоря сегодня о том, что истинная Церковь должна претерпевать страдания, Патриарх Феофил «переносил свою мысль» на те страдания, которые сейчас переживают верующие Украинской Православной Церкви.

«В Украине действительно происходит какое-то безумие, когда люди называют себя христианами, православными, претендующими на признание в православном мире их статуса, но при этом врываются в храм, причем иногда во время богослужения, когда избивают священников, избивают наших верующих, своих матерей, своих сестер, когда есть примеры поругания над святыми дарами, которые топчут. Ну как назвать при этом их христианами? Очень сложно сказать, что эти люди могут переживать и иметь участие к Богом страждущим», - сказал владыка Антоний.

Он также подчеркнул, что Патриарх Феофил тепло принял делегацию УПЦ и заверил верующих в своей поддержке.

«Патриарх передал приветствие Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, которого он всегда с любовью принимает здесь. Сказал слова укрепления для Блаженнейшего, для епископата, для духовенства, и всех верных чад УПЦ, чтобы мы не унывали, потому что за Голгофой всегда следует Воскресение», - рассказал Митрополит Антоний о приеме у Предстоятеля Иерусалимской Церкви.

Как сообщалось ранее, завтра 23.00 Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение в Киево-Печерскую лавру.