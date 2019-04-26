Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил из списка физических лиц из Украины, в отношении которых вводились специальные экономические меры, четырех человек. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, сообщает ТАСС.

Так, в списке больше не значатся Владимир Крылов, Владимир Локотко, Леонид Черновецкий и Степан Черновецкий.

Локотко – генеральный директор украинского общенационального телеканала «Новый канал», Леонид Черновецкий – бывший Киевской городской глава, ранее возглавлявший региональное политическое объединение, Степан Черновецкий – экс-глава наблюдательного совета «Правэкс-Банка».

1 ноября 2018 года для исполнения указа президента РФ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ» было подписано постановление правительства РФ.

В документе содержится перечень физических лиц, в отношении которых происходит блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы РФ.