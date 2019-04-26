также в разделеОбщество
СМИ: Рубан покинул территорию Украины 1
Матиос рассказал, когда покинет службу 11
В СНБО считают, что Кремль не решится присоединить ОРДЛО к РФ 21
Объединенные силы привели в полную боевую готовность 88
ГПУ не вручила подозрение адвокатам Ложкина 8
Порошенко уволил посла Украины в Молдове 41
25 апреля. Картина дня 75
В РФ готовы выплачивать пенсии жителям ОРДЛО, получившим российские паспорта 118
Местами дожди и грозы: синоптики дали прогноз на Пасху 58
Получить индивидуальные номерные знаки теперь можно онлайн 24
Получить стройпаспорт на усадебную застройку станет проще 22
Енин озвучил причину своей отставки 33
Полицию Харьковщины возглавил ректор университета внутренних дел 22
В «ДНР» вводят «упрощенное пересечение границы» с РФ после указа Путина 34
За нарушения закона о языке не будут наказывать 3 года 64
«Суд» в Крыму увеличил время нахождения Балуха в колонии 26
Верховный суд закрыл дело по обращению к Варфоломею за томосом 161
В Раде искали взрывчатку 12

Сегодня отмечают 33-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала, сообщает Укринформ.

В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5 утра. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалась радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран - Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по высшему - седьмому уровню опасности.

Изначально Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Только 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. Всего в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пунктов, в которых на конец восьмидесятых годов прошлого столетия проживало более 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования было выведено более 5 млн га земель.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным «саркофагом». По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора. По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работу Чернобыльской АЭС было приостановлено. В то же время объект «Укрытие», возведенный в 1986 году, постепенно разрушался.

Украина обратилась к международному сообществу относительно проведения конкурса проектов по преобразованию объекта «Укрытие». В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового «саркофага» - Нового безопасного конфайнмента. Этот проект полностью профинансирован Европейским банком реконструкции и развития: средства на строительство, а это около 1,5 млрд. евро, предоставили 40 стран-доноров. В итоге, 10 августа 2007 года был подписан Контракт о строительстве НБК, а 29 октября 2007 года начались работы. К строительству были привлечены лучшие украинские и зарубежные специалисты.

29 ноября 2016 года Арка НБК была надвинута на объект «Укрытие». Сейчас Новый безопасный конфайнмент над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС готовят к вводу в эксплуатацию. В дальнейшем будут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта «Укрытие». По замыслу проектировщиков, новая постройка сможет решить проблему, как минимум, на сто лет, хотя ликвидировать станцию планируют в 2065 году.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3980 грн.
42
Теги