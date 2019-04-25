Вопрос обретения автокефалии не стоял на повестке дня украинского Православия - его искусственно активизировали для решения определенных политических и геополитических задач.

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Итогом такого подхода стало лишь углубление церковного раскола и разделения внутри Украины. Об этом в интервью греческому интернет-ресурсу "Спутник" сказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), пишут «Вести».

Как отмечает иерарх, УПЦ с самого начала говорила о том, что в Украине нет какой-либо серьезной поддержки идеи автокефалии среди церковных людей. Об истинности этого тезиса, по его мнению, свидетельствует тот факт, что в ПЦУ перешло всего лишь 2 из 100 епископов УПЦ. Такая же ситуация обстоит и с приходами. По словам митрополита, в созданную Фанаром организацию добровольно ушло менее одного процента общин Украинской Православной Церкви – 68 из 12 000.

«При этом больно то, что необдуманный и поспешный шаг по линии дарования Украине автокефалии танком прошелся по судьбам многих простых священников и верующих, которых сейчас избивают, изгоняют из храмов, всячески преследуют за то, что они желают оставаться верными своей Церкви и своей вере. Безусловно, что их боль и их страдания ложатся тяжелым грузом ответственности на плечи тех, кто инициировал и организовал всю эту авантюру с получением Томоса», – подчеркнул Управделами УПЦ.

Он также призвал греческие Православные Церкви оказать посильную помощь в урегулировании церковной проблемы, которая раскалывает не только украинское, но и мировое Православие.

«Признание т.н. ПЦУ ее не решит. Наоборот это зацементирует разделение православных в нашей стране на многие десятилетия и может даже столетия. В свою очередь проведение Всеправославного Синаксиса по вопросу украинской автокефалии могло бы дать импульс для постепенного уврачевания всего того, что сейчас происходит в церковной жизни Украины», – подытожил митрополит УПЦ.