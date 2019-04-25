«Оппозиционный блок» предупредил депутатов о моральной и политической ответственности за раскалывающие страну законы.

«Создается впечатление, что депутаты из парламентского большинства так и не извлекли урок из поражения, которое на выборах получил Петр Порошенко. Украинский народ, прежде всего, проголосовал против попыток навязать на государственном уровне обществу идеологию пещерного национализма с принудительным использованием единого языка, единого мировоззрения, единого типа поведения!» - заявил с трибуны парламента глава фракции Вадим Новинский.

Лидер оппозиции от имени своих коллег по фракции утверждает, что сегодняшний языковой законопроект раскалывает Украину, а не объединяет ее. Он закладывает мину замедленного действия под и без того нестабильное украинское общество. Более того, этот закон может еще больше углубить пропасть между различными частями Украины, не говоря о неконтролируемых Донбассе и Крыме. «Неужели часть народных депутатов забыла о том, что жителям стеклянного дома не стоит бросаться камнями?» - обратился оно к парламентариям.

«Ради гражданского мира и спокойствия, ради возвращения доверия между гражданами и доверия граждан к власти, фракция Оппоблока предлагает ввести в Украине мораторий на рассмотрение законопроектов и постановлений, которые раскалывают страну. А именно тех, что касаются языковых вопросов, веры и конфессиональной жизни, а также противоречивых моментов истории. Мораторий должен действовать минимум три года. За это время Верховная Рада должна сосредоточиться на вопросах социально-экономического характера и на проблемах мира, проголосовать те законы, которые от нас ждут в плане выполнения Минских договоренностей. Мы просто обязаны запустить на полную мощь нашу промышленность, дать возможность развиваться бизнесу, побороть негативные тенденции в общественной жизни и повысить уровень жизни украинцев!» - призвал к ответственности депутатов лидер оппозиции Новинский.

Оппоблок считает, что языковому закону сейчас совсем не время. Разве существуют в Украине притеснения украинского языка? Расспросите граждан, преследуют ли их из-за того, что они говорят на украинском? Их дискриминируют?

Новинский в своем обращении подчеркивает, что языковой законопроект в нынешнем варианте наоборот носит дискриминационных характер по своей сути. Более того, по словам оппозиционера, создается впечатление, что авторы закона решили продемонстрировать все комплексы, возникшие на фоне сложной истории с притеснениями украинского языка в Российской Империи и межвоенной Польше. Так вот, простой анализ законопроекта показывает, что он гораздо более реакционный, чем те которые ущемляли когда-то украинский. Он просто уничтожает русский, венгерский, польский, болгарский и другие языки в Украине!

«Уважаемые коллеги из парламентского большинства! Я прекрасно понимаю, для чего вам был этот закон на этапе президентских выборов. Вы старались обеспечить победу Петру Порошенко в среде избирателей с националистическим мировоззрением. Можете уже расслабиться. Ваша тактика не сработала. Народ дал оценку вашим действиям. И если у вас сегодня не хватит мудрости, а ваши действия приведут к повышению градуса напряжения в обществе, вам придется нести моральную и политическую ответственность за это!» - предупредил депутатов лидер оппозиции.