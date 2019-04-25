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Епископ Украинской Православной Церкви Гедеон (Харон), которому запрещен въезд в Украину, подал иск против Управления Государственной миграционной службы в Волынской области. Владыка требует вернуть ему гражданство Украины.

Фото: УПЦ

Об этом «theБабелю» сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

«Харон требует признать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области от 21.06.2018 года, которым было отменено решение о приобретении им гражданства по территориальному происхождению согласно ч. 1 ст. 8 закона «О гражданстве Украины». Среди других требований иска — обязать должностных лиц Управления ГМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения от 21.06.2018», — рассказали в суде.

23 апреля Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу, оно рассматривается в упрощенном режиме без вызова сторон и проведения судебных заседаний. Пока рассмотрение административного дела не закончено, решение по делу не принято.
ForUm

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