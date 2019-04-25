В четверг, 25 апреля, у здания Верховной Рады проходит акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.
Об этом сообщает общественное движение Честно.
Біля @verkhovna_rada розпочалась акція на підтримку ухвалення закону про українську мову #5670-д pic.twitter.com/toyX9soAEV— ЧЕСНО (@chesno_movement) 25 апреля 2019 г.
На площади перед парламентом установили сцену, под ней собрались более сотни человек.
Активисты держат самодельные плакаты в поддержку закона, раздают листовки «Проголосуй за язык - защиты будущее Украины».
Учасники акції біля @verkhovna_rada за ухвалення української мови pic.twitter.com/tekrQQDFTQ— ЧЕСНО (@chesno_movement) 25 апреля 2019 г.
25 апреля Рада должна выйти на голосование за соответствующий законопроект, осталось рассмотреть менее 20 поправок.
В первом чтении «языковой» законопроект был принят 4 октября 2018 года.
Документом предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.
Акция проходит в поддержку законопроекта о языке 5670-д возле Верховной Рады Украины. В этот день Верховная Рада будет голосовать в целом за данный проект закона.
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