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В четверг, 25 апреля, у здания Верховной Рады проходит акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.

Об этом сообщает общественное движение Честно.

 


 

 

На площади перед парламентом установили сцену, под ней собрались более сотни человек.

Активисты держат самодельные плакаты в поддержку закона, раздают листовки «Проголосуй за язык - защиты будущее Украины».

 


 

 

25 апреля Рада должна выйти на голосование за соответствующий законопроект, осталось рассмотреть менее 20 поправок.

 

В первом чтении «языковой» законопроект был принят 4 октября 2018 года.

Документом предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.

Акция проходит в поддержку законопроекта о языке 5670-д возле Верховной Рады Украины. В этот день Верховная Рада будет голосовать в целом за данный проект закона.
ForUm

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