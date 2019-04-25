По благословению митрополита Агафангела в Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи 23 апреля состоялась очередная ежемесячная благотворительная акция.

Фото: Одесская епархия УПЦ

В ходе акции 200 нуждающихся семей получили продуктовые наборы, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

При храмах и монастырях епархии действуют пять бесплатных столовых, предоставляющих питание бездомным и нищим. При храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» действует детский приют. В Покровском скиту в селе Мариновка на церковные средства при поддержке добровольных благотворителей возводится первый в Украине православный Центр хосписной и паллиативной помощи «Покров».

«Все это - не просто наша естественная реакция на боль, слезы и нужду нашего народа. Это - свидетельство подлинного патриотизма и горячей любви к своей Родине - Украине верных чад Украинской Православной Церкви, которые выражаются не в разовых пиар-акциях и в поисках врагов, а в повседневном кропотливом созидательном труде на благо нашей страны и ее граждан», - отмечают в епархии.