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По благословению митрополита Агафангела в Координационном  центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи 23 апреля состоялась очередная ежемесячная благотворительная акция.

Фото: Одесская епархия УПЦ

В ходе акции 200 нуждающихся семей получили продуктовые наборы, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

При храмах и монастырях епархии действуют пять бесплатных столовых,  предоставляющих питание бездомным и нищим. При храме в честь иконы  Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» действует детский приют. В  Покровском скиту в селе Мариновка на церковные средства при поддержке  добровольных благотворителей возводится первый в Украине православный  Центр хосписной и паллиативной помощи «Покров».   

«Все это - не просто наша естественная реакция на боль, слезы и нужду  нашего народа. Это - свидетельство подлинного патриотизма и горячей любви к своей Родине - Украине верных чад Украинской Православной  Церкви, которые выражаются не в разовых пиар-акциях и в поисках  врагов, а в повседневном кропотливом созидательном труде на благо нашей страны и ее граждан», - отмечают в епархии.
ForUm

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