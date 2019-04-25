В Страстную среду, вечером 24 апреля, представители Православной Церкви Украины захватили храм Иоанна Богослова в селе Старые Кошары Ковельского района Волынской области.
Фото: УПЦ
Как сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ, священнослужители УПЦ КП/ПЦУ отправились в Старые Кошары после крестного хода по улицам Ковеля.
В селе, при содействии старосты села Галины Шепшелей и при помощи местных активистов, сторонники новообразованной церковной структуры насильно вошли в церковь, выломав двери.
«Церковные рейдеры, при попустительстве и поддержке областной администрации и местных органов самоуправления, грубо нарушив все нормы украинского законодательства "О свободе совести и религиозных организациях", захватили храм апостола Иоанна Богослова. Захват произошел в канун Страстного Четверга – в день предательства Христа Иудой. Религиозная община села Старые Кошары в святые дни воспоминания страданий, распятия и смерти Христа Спасителя осталась на улице, без возможности молиться в храме», – рассказали в епархии.
Как сообщалось, конфликт в Старых Кошарах длится с 5 апреля, когда сельская община проигнорировала мнение общины УПЦ и перерегистрировала храм в честь святого апостола Иоанна Богослова в пользу ПЦУ. Староста села Галина Шепшелей 23 апреля пообещала настоятелю церкви отцу Сергию Коренюку, что если храм не отдадут добровольно, его отнимут силой на Пасху.
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