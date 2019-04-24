Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении компании «Киноквартал», которая принадлежит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино.

Об этом заявил директор бюро Артем Сытник во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады, сообщает Громадське.

Так, по его словам, в начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации Союз добровольцев по осуществлению компанией «Киноквартал» коррупционного правонарушения.

Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма «Я, ты, он, она» этой компании.

В Союзе добровольцев отметили, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, однако компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

Отметим, что фильм «Я, ты, он, она» вышел на украинском языке. Сытник объяснил, что по итогам проверки детективы не установили факта преступления и отказались начинать уголовное производство. Однако суд по обращению Союза добровольцев обязал НАБУ открыть производство.

Фильм «Я, Ты, Он, Она» стал рекордсменом украинского проката. По данным кинодистрибьютора «B&H Film Distribution Company» почти за три недели в прокате фильм собрал 61881000 802 гривни. В общем ленту увидели более 690 тыс. зрителей.