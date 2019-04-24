В ближайшее время стоимость услуг по выдаче гражданских и загранпаспортов в Украине вырастет, сообщает UBR.

Правительство на своем заседании 24 апреля утвердило новую тарифную сетку на соответствующие услуги. Изначально изменения должны были вступить в силу с 1 мая, однако в последний момент дату сместили на 1 июля 2019 года.

Инициировавший повышение цен министр внутренних дел Арсен Аваков в пояснительной записке указывает, что в 2017 году затраты миграционной службы (ГМС) выросли до 736 млн грн. Против 463 млн грн. годом ранее. А себестоимость услуг поднялась на 44,2%.

При этом инфляция в стране снижается, а средние зарплаты растут. А значит, полагают чиновники, значительного урона бюджету украинских семей повышение расценок на нанесет. К тому же это позволит нарастить поступления от предоставления соответствующих услуг на 278 млн грн. Из которых 194 млн грн. пойдут в общие фонды местных бюджетов.

Правительство повысило стоимость услуг ГМС по выдаче гражданских паспортов в случае их замены или утери (первый раз паспорт гражданину будет выдаваться бесплатно). А также подняло расценки на загранпаспорта, вид на жительство, проездные документы и ряд других удостоверений. В результате стоимость услуг вырастет уже этим летом:

Плата за выдачу гражданского паспорта при замене документа, в случае утери:

в срок до 20 дней: с 87 до 126 грн;

в срок до 10 дней: с 174 до 252 грн.