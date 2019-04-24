Предприятиями Госконцерна «Укроборонпром» в кооперации ОАО «Мотор Сич» и рядом других частных предприятий оборонного комплекса Украины разработана программа создания украинской боевых вертолетов. Об этом заявил генеральный директор концерна Павел Букин, сообщает пресс-служба ГК.

«Запорожским предприятием на сегодня разработана программа создания украинских боевых вертолетов. Убежден, что в тесной кооперации с предприятиями авиационного кластера концерна, а также с другими оборонными частными предприятиями можно достичь качественного результаты и создать надежную боевую машину», - отметил Букин.

Сейчас предприятиями концерна созданы две гиростабилизирующие платформы, в которые установлены канал управления ракетой «Барьер», для применения ее на боевых вертолетах типа «Ми».

ГП НПК «Фотоприбор» был разработан подвесной модуль ПМ-ЛКТ, который обеспечивает поиск, обнаружение, распознавание наземных целей типа танк, бронемашина и др., а также наведение на них высокоточных ракет. В 2018 году этот модуль уже прошел полевые испытания.

В то же время ГП «Изюмский приборостроительный завод» в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины разработал оптико-прицельную станцию ​​нового поколения ОПСН-И. Сейчас станция проходит первые этапы испытаний, которые должны подтвердить ее высокие технические характеристики и способность работать в экстремальных условиях.

ОПСН-И оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение. При разработке этой станции специалисты предприятия руководствовались стандартами НАТО и объединили передовые украинские и западные разработки, сделав ОПСН-И универсальной. То есть, эта оптико-прицельная станция может устанавливаться на различные виды военной техники, в частности на вертолеты, самолеты, беспилотники, бронетехнику и корабли.

Применение этих платформ позволяет осуществлять прицельное наведения управляемых ракет ракетного комплекса «Барьер-В» разработки ГККБ «Луч» по лазерному каналу с вертолетов, а в перспективе - и со штурмовиков.