Пяти фигурантам уголовного производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк смягчили подозрение – теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, сообщает Слідство.Інфо.

Генпрокуратура изменила обвинение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, обвинив их в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса), предусматривающей лишение свободы от 7 до 10 лет. Ранее их подозревали в умышленном убийстве по части 2 статьи 115, что грозило строгим наказанием – лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. Также во время заседания Никите Грабчуку продолжили мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, из собственных источников изданию стало известно, что аналогично подозрение изменили и Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовывал группу нападающих.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк – экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому. Вместо организации убийства его обвинили в замалчивании (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). Эта статья также предусматривает «смягчение» наказание.

Другим фигурантам дела - Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру - подозрения пока не меняли.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева снова обязалМангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорта до 1 июня.