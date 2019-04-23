Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики сегодня поддержала План мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня соседа в 2019 году. Праздник будет проходить в столице впервые. Он будет отмечаться ежегодно в третью субботу мая, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Районные администрации должны популяризировать событие и максимально проинформировать киевлян. Департамент культуры и образования КГГА должны организовать просветительские мероприятия, посвященные Дню соседа», - говорится в сообщении.

Инициатор праздника, депутат Киевсовета Людмила Костенко заявила, что День соседа - весомое и крайне необходимое социальное мероприятие.

«Это не просто знакомство с жителями своего дома. В его корнях гораздо глубже суть: люди организуются и устраивают, например, совместные домашние детские сады, помогают малообеспеченным соседям, решают проблемы с трудоустройством. С 2003 года День соседа стал общеевропейской практикой и сегодня он отмечается в 50-ти странах мира. Я надеюсь, что данное городской праздник станет хорошей практикой, и даже больше - традиции, и для нашего Киева и его жителей», - подчеркнула Костенко.

С 2020 года подготовка мероприятий ко Дню соседа будет включена в городскую целевую программу «Содействие развитию гражданского общества в г. Киеве на 2020-2022 гг.».