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Паломники из Украины могут посещать Афон и молиться в его монастырях, однако принимать участие в таинствах, совершаемых на Святой Горе, пока не рекомендуется.

Фото: agionoros.ru

Об этом заявил директор Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей УПЦ Владимир Телиженко, сообщается на сайте Паломнического центра.

«Паломники могут молиться в монастырях, общаться с братией, получать духовные советы от уважаемых духовников, но (надеюсь, временно) не могут причащаться на Афоне», – передает слова Телиженко сайт Паломнического центра.

Запрет на участие в таинствах, которые осуществляет братия афонских монастырей, связан с разрывом евхаристического общения между УПЦ и Константинопольским патриархатом, клириками которого являются афониты.

«Я подчеркиваю – мы не отрицаем благодатности таинств, которые совершаются в Константинопольском патриархате, – сказал директор Паломнического центра УПЦ. – Для нас Константинопольский патриархат остается Поместной Православной Церковью.

Однако Украинская Православная Церковь не может признать законности его действий в Украине и поэтому до преодоления конфликта считает для себя морально неприемлемым евхаристическое общение с клириками Константинопольского патриархата».
ForUm

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