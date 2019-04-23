В Дарницком районе Киева правоохранители отбили попытку осуществить захват спорткомплекса, сообщает пресс-служба столичного главка.

Группа неизвестных принесла к центральному входу заведения на улице Бориспольской автомобильные шины и начала устанавливать палатки. Получив эту информацию, по адресу расположения комплекса сразу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и полк полиции особого назначения.

На месте было установлено, что конфликт возник между владельцами помещения.

Когда отдельные активисты увидели, что внутри спортклуба неизвестные обустраивают баррикады, они применили газ, а затем подожгли шины. После этого участники акции организовали импровизированный митинг, где выступили тренеры и родители детей, которые рассказали о деятельности клуба и незаконности действий лиц, находящихся внутри.

Для урегулирования конфликта правоохранители вывели из помещения комплекса 62 человек, которых доставили в районное управление полиции для выяснения их личных данных и всех обстоятельств инцидента.

Следователи начали уголовное производство по ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая. Правоохранители продолжают нести службу вокруг сооружения с целью недопущения нарушений общественного порядка.