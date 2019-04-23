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Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине. Об этом сказал лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Гиорги Церетели, сообщает Радио Свобода.

«Мы не заметили четких доказательств вмешательства, таких как препятствование избирательному процессу или кибербезопасности. Но сегодня вмешиваться очень легко через пропаганду, социальные сети. Мы не можем сказать, что украинское пространство свободно от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не мы не видели таких доказательств», - заявил он.

По предварительной оценке международных наблюдателей, президентские выборы в Украине были конкурентоспособными и прошли с уважением к фундаментальным свободам.

Лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ также заявил, что выборы в Украине могут стать образцом для государств региона.

«То, что Украина в таких сложных обстоятельствах так хорошо провела выборы – это очень хороший пример. Думаю, что это будет моделью для многих других государств региона», - сказал Церетели.

По его мнению, у украинцев после выборов есть новые возможности преодолевать вызовы, такие как коррупция, бедность и последствия агрессии.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, шоумен Владимир Зеленский набирает более 73% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко - около 25%.

ЦИК должен установить окончательные результаты выборов до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться до 3 июня.
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