Митрополит Черкасский и Каневский Украинской Православной Церкви Софроний мечтает построить храм, который по форме напоминал бы рыбу - древний символ Иисуса Христа.

Фото: УПЦ

Митрополит Софроний является автором уже нескольких храмов, построенных в форме христианских символов, сообщается на сайте Черкасской епархии УПЦ.

Так, церковь Андрея Первозванного в черкасском микрорайоне Таможня построена в форме корабля ( «Церковь - корабль спасения»), а колокольню в Соборном сквере строят в форме голубя (Святой Дух сошел на Иисуса Христа в виде голубя).

«Как ранее мою голову не покидала мысль создать колокольню в форме голубя, так сейчас не оставляет идея храма в форме рыбы, - сказал митрополит Софроний во время недавнего архитектурного коллоквиума в черкасском Доме архитекторов. - Рыба - древний символ Христа, который сегодня взяли на вооружение новые христиане».

Митрополит рассказал, что изучил много литературы по ихтиологии (наука о рыбах).

«Мне кажется, что хорошо бы, если бы люди узнавали Христа через этот первый Его символ - сказал владыка Софроний. - Думаю, было бы хорошо, если бы этот замысел мне удался. Это была бы моя последняя работа», - сказал митрополит УПЦ.

Как известно, в первые века христианства, когда римские власти подвергала эту религию гонениям, тайным знаком христиан была рыба (по-гречески рыба - «Ихтис», одновременно является сокращением греческих слов, которые означают «Иисус Христос Сын Божий Спаситель»).