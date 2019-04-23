Зеленскому предстоит убедить украинцев, что он не зависит от олигархов

Times посвятила одну из своих редакционных статей новому избранному президенту Украины.

По мнению издания, новый лидер Украины не может себе позволить быть обманутым Путиным.

«Избрание комика Владимира Зеленского на пост президента Украины - не повод для шуток, - считает газета. - Его огромная победа означает, что человек без политического опыта станет главнокомандующим страны, считающей себя находящейся в состоянии необъявленной войны с Россией. Опасность очевидна: Зеленским может манипулировать Владимир Путин, мастер политических маневров».

Сейчас, как пишет Times, Украине нужен лидер, который готов защищать целостность страны и может сотрудничать с Западом в создании современной национальной армии, способной сдерживать дальнейшие действия России.

Уходящий президент Петр Порошенко взял на себя эту задачу и рассматривался Кремлем как нарушитель спокойствия. Газета считает, что Путин будет рад его уходу и приветствует очевидную наивность его преемника.

«Украинцы проголосовали не только против Порошенко, но и против политического класса, - пишет далее в своей редакционной статье Times. - Среди избирателей популярно было мнение о том, что все профессиональные политики поражены коррупцией, служат интересам олигархов, а не людей».

Газета признает, что экономика страны спотыкается, а уровень безработицы достиг 9%, в результате чего сотни тысяч граждан Украины уехали на заработки в Россию или страны ЕС.

«Но Порошенко, по крайней мере, держал четкий путь в Европу, а не обнимался с Путиным, который и является автором несчастий Украины, - отмечает газета. - Избиратель считавший, что Порошенко, сам состоятельный бизнесмен, не мог или не желал контролировать олигархов, возможно, упустил главное».

«В ситуации, когда истеблишмент вызывает у избирателей лишь уныние, политический новичок может сыграть определенную роль, как это произошло в Соединенных Штатах и Италии, - отмечает Times. - Известность трансформируется в голоса, потому что электорат считает, что кандидаты смогут действовать независимо от испорченных партийных машин».

Однако, по мнению издания, Зеленскому нужно быстро приступать к разработке политики. Ему придется убедить украинцев, что он не обязан ни одному олигарху. И он должен дать понять, что мир с Россией не будет обеспечен просто уступками на условиях Москвы.

Times считает, что отправной точкой могло бы стать включение Британии в четырехсторонние переговоры наряду с Россией, Украиной, Францией и Германией. Недостаточно подождать, пока Путин завершит свой последний срок в 2024 году, подчеркивает газета.

«Будущее Украины зависит от украинского народа, но Западная Европа также имеет законный интерес в стабильности своих приграничных территорий, - пишет Times в заключение своей редакционной статьи. - Украина требует более эффективной международной поддержки и лучшего управления».

Тесты для Зеленского

Guardian публикует статью украинской журналистки и бывшего исполнительного директора «Громадьського ТВ» Кати Горчинской.

Автор статьи напоминает, что Порошенко обещал «новую жизнь», но не смог ее обеспечить. Спустя пять лет война продолжается, как и правление старых политических элит, что является главной причиной коррупции в стране.

Ожидается, что новый президент займется этими проблемами. Горчинская приводит данные опроса Киевского международного института социологии о том, что 39% украинцев считают, что Зеленский снизит стоимость коммунальных услуг, 36% хотят, чтобы он лишил иммунитета от судебного преследования депутатов, судей и самого президента, а еще 32% хотят, чтобы он начал или ускорил расследование крупных коррупционных дел.

Зеленский не сумеет оправдать по меньшей мере одно из этих электоральных ожиданий, считает автор статьи в Guardian.

Президент почти ничего не может сделать с расходами на коммунальные услуги - не только потому, что это болезненное отражение состояния экономики, но и потому, что такие решения находятся за пределами его полномочий.

Гораздо проще внести законопроекты, которые снимут иммунитет от судебного преследования.

Зеленский обещал в ходе кампании, что это будет одним из первых законопроектов, которые он представит в парламент, наряду с законопроектом об импичменте президентов. Но исторически парламент блокировал подобные инициативы, поскольку иммунитет имеет большое значение для коррумпированных депутатов и судей.

Но настоящее испытание для Зеленского наступит, как пишет Горчинская, когда придет время принимать решения о борьбе с коррупцией. Президент обладает широкими полномочиями в этой области, включая назначение генерального прокурора. Тем не менее, несмотря на давление со стороны гражданского общества, Зеленский не смог назвать своих кандидатов на эту и другие ключевые должности. Впрочем, его советник Дмитрий Разумков считает, что «это правильный, новый подход в украинской политике».

К новому президенту неизбежно возникнут вопросы о его отношениях с Игорем Коломойским. «Как именно новый президент поведет себя в отношении своего друга-олигарха, - и будет настоящим показателем того, что произойдет со страной в ближайшие пять лет», - говорится в заключение статьи в Guardian.