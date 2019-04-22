Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви.

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Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, суд удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска в деле об отмене приказа Министерства культуры, поскольку «непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца».

«Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и совершения действий для его выполнения может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица», – добавляют в пресс-службе.

При этом, в суде подчеркнули, что принятие действий по обеспечению иска не подразумевает окончательного решения спора о переименовании, поскольку они направлены лишь на сохранение существующего положения дел до окончания рассмотрения дела по сути.