также в разделеОбщество
Еще 60 заключенных переданы из «ЛНР» в Украину 14
Жена Зеленского рассказала об итальянской вилле 99
ГПУ вызывает на допрос Ложкина, Гонтареву и Филатова 33
4 иностранцам запретили въезд в Украину из-за георгиевских лент 20
В Украине теплеет 23
Саакашвили попросился в Украину: уже есть билет в Киев 47
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 апреля 27
Украинцам в Шри Ланке рекомендуют постоянно иметь при себе документы 20
На Донбассе сегодня - без обстрелов 16
Информация о минировании аэропорта и торгового центра Харькова не подтвердилась 23
Папа Римский вспомнил Украину во время своей речи на Пасху 35
В Харькове сообщили о минировании аэропорта и ряда зданий 28
Синоптики предупредили украинцев о заморозках 50
Сегодня христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, а западного - Пасху 32
В Карпатах опасность схода лавин 19
В Черное море вошел разведывательный корабль Великобритании 28
На Донбассе боевики нарушили тишину десять раз 12
Боевики 7 раз нарушили режим тишины 24

МВД усиливает работу своих подразделений в Азово-Черноморском бассейне.

Об этом сегодня, 22 апреля, сказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время круглого стола по вопросам законодательства в сфере морской безопасности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Черного и Азовского морей – стратегическая задача для МВД. Украина – морская держава, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс. кв. километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. Она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД. Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным желанием страны-оккупанта», - заявил Троян.

Здесь Украина имеет надежных партнеров – береговая охрана США, Турция, ЕС, страны Балтии и FRONTEX.

В сентябре 2018 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий береговой охраны Турецкой Республики Ахмет Кендир договорились о том, что украинские пограничники и береговая охрана Турции совместно патрулировать Черное море.

Сейчас ведутся наработки по формату совместных действий и механизмов мониторинга пространства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3999 грн.
13
Теги