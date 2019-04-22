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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба городского головы.

Кличко отметил, что новоизбранный президент получил большой кредит доверия, на это - большая ответственность перед гражданами, ответственность за те шаги и изменения, которые воплощать глава государства.

«За вас отдала голоса и значительная часть киевлян. Как мэр столицы поздравляю вас с избранием на высший пост в государстве. И от имени киевской общины хотел бы акцентировать внимание на тех ожиданиях, реализация которых касается изменений в жизнедеятельности столицы и обеспечении комфорта ее жителей, - отметил Кличко. - Прежде всего речь идет об усилении местного самоуправления. Киеву давно нужен закон о столице, который даст реальные возможности киевлянам влиять на управление и развитие города. И поддержка Президента в этом вопросе играет важную роль».

Кличко подчеркнул, что финансы тоже является болезненной проблемой для дальнейшего развития столицы - в частности, для обновления инфраструктуры города.

«Когда 100% НДФЛ оставалось в бюджете Киева, учитывая статус столицы, а также - на повышенную нагрузку на инфраструктуру города. Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40% налога на доходы физических лиц в госбюджет. А по столице действует дискриминационная норма - у нас отчисляют 60 процентов! - отметил мэр. - А от этого зависит комфорт киевлян, поскольку эти средства нужны на ремонт дорог, мостов, на обновление «уставшего» городского хозяйства. Поэтому столица рассчитывает на необходимую поддержку главы государства», - сказал мэр.

Он пожелал Зеленскому сил и мудрости в принятии решений и осуществлении изменений, которых от него ожидают украинцы, поддержавшие его на выборах.

Также Кличко поблагодарил Президента Петра Порошенко за начатые изменения в государстве, за неуклонный европейский курс Украины, достижения безвиза, начало децентрализации власти.

Мэр столицы выразил уверенность в том, что проведя демократические и свободные выборы, выбрав нового президента, Украина не изменит европейского направления своего развития.  
ForUm

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