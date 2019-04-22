Пограничники в пунктах пропуска на государственной границе продолжают фиксировать факты перемещения символики, носит пропагандистский и провокационный характер.

Накануне выходных пограничники Белгород-Днестровского и Могилев-Подольского отрядов обнаружили гражданина Болгарии и трех граждан Молдовы, следовавших на автомобилях через пункты пропуска «Кучурган-авто», «Староказачье» и «Могилев-Подольский-авто» с запрещенной символикой – георгиевскими (гвардейскими) лентами.

Как сообщает пресс-служба ведомства, иностранцам отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию Украины. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков правонарушения.

Напомним, с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.