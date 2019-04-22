Столица этим летом не будет переживать такого длительного отключения горячего водоснабжения, как это было в 2018 году.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам, сообщает Укринформ.

«В этом году будут работы по замене труб. Только с этим могут быть связаны краткосрочные отключения воды, но такого массового отключения, как было в прошлом году, в этом году не будет», - сказал Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году были серьезные проблемы, но столичная власть таки вернула «Киевэнерго» в собственность общины. «И не секрет, что были большие соревнования по НАК «Нафтогаз», заложниками которых стали киевляне», - добавил мэр.

Напомним, в 2017 году столичная власть решила прекратить сотрудничество с ПАО «Киевэнерго», а весь его комплекс 1 мая текущего года был передан новому предприятию «Киевтеплоэнерго». Это КП организовывало подачу тепла нынешней зимой в два столичных района – Дарницкий и Днепровский. Еще в апреле в «Киевэнерго» заявили, что все их сотрудники перейдут на работу в «Киевтеплоэнерго».

Ожидалось, что коммунальное предприятие унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженности компании. Однако 19 июля Хозяйственный суд Киева отказался заменить «Киевэнерго» на «Киевтеплоэнерго» как ответчика по части долговых обязательств «Киевэнерго».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В начале августа НАК «Нафтогаз Украины» заявил о решении КГГА начать переговоры о мировом соглашении.