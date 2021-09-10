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Кабинет министров не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в зале парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться по отношению к прошлому отопительному сезону. То есть мы не планируем повышение тарифов», - сказал он.

По словам премьера, в тарифах предприятий теплокоммунэнерго стоимость газа для производства тепла составляет 7,42 грн за кубометр без НДС. Также он сообщил, что правительство постоянно общается с органами местного самоуправления, которые будут устанавливать тарифы на тепло и горячую воду, чтобы они остались на уровне прошлого года.

«Относительно цены на отопление и горячую воду, мы не видим оснований у местного самоуправления поднимать данные тарифы. Правительство готово подставить плечо, ведем чрезвычайно тесные переговоры со всеми городскими головами», - сказал Шмыгаль.
ForUm

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