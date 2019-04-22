Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах и напомнил о невмешательстве государства в дела Церкви.

Фото: УПЦ

Об этом сказано в опубликованном на официальном сайте УПЦ тексте приветственного письма.

«От имени полноты Украинской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины.

Ваша уверенная победа на выборах стала свидетельством большого доверия к Вам со стороны украинского общества. Также это является признаком того, что заявленные Вами приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями нашего народа, который желает нашей Родине единства, мира и процветания, а также искоренение всего того, что вносит раздор и вражду внутрь Украинского государства.

Уверен, что Ваше служение на посту Президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного Основным законом принципа невмешательства государства в дела Церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель заверил Владимира Зеленского в поддержке.

«Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской Православной Церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества.

Божьего Вам благословения на Вашем новом и ответственном пути служения Украине и ее народу!», - заключил Блаженнейший.