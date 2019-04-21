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Всего участие во втором туре выборов президента Украины в Австралии приняли 99 человек, сообщает пресс-служба Посольства.

«Петра Порошенко поддержало 72 избирателя, Владимира Зеленского – 26. Один бюллетень признан недействительным», - говорится в сообщении.

«Спасибо всем, кто пришел, приехал ли прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу», - резюмировали в ведомстве.
ForUm

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