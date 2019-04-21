Напомним, что 21 апреля около 13:00 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях международного аэропорта и торговом центре по улице Героев Труда Харькова.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории.

На территории харьковского аэропорта осмотрено около 15 000 кв. метров помещений и около 30 000 кв. м прилегающей территории, эвакуировано 600 человек.

На улице Героев Труда правоохранители осмотрели 10 000 кв. метров помещений торгового цента и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали около 5000 человек.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.