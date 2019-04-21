В результате дорожно-транспортного в Львовской области происшествия погибли три человека, еще двоих госпитализировали. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Авария произошла 20 апреля в 20:00 между селами Дбрячин и Завишень Сокальського района. Столкнулись автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Sharan.

По предварительным данным, водитель Skoda совершал обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Volkswagen. Водитель и два пассажира Octavia погибли на месте ДТП, а водитель и пассажирка Sharan - госпитализированы.

Еще одна пассажирка не пострадала, так как за несколько секунд до столкновения вышла из автомобиля, чтобы наломать веток вербы для освящения в церкви.

Напомним, на трассе Одесса-Киев в ДТП попали три фуры.