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В воскресенье, 21 апреля, христиане западного обряда отмечают Воскресенье Господнее, а восточного - празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, последнее торжественное событие перед началом Страстной недели, которая закончится Светлым Христовым Воскресением. Об этом сообщает Укринформ.

Пасха - самый давний и самый главный христианский праздник всего богослужебного года и приурочен Воскресению Иисуса Христа. Для христиан Пасха символизирует победу жизни над смертью, освобождение от груза греха, переход из состояния несвободы в царство свободы и любви.

По Евангелиям, после того, как Иисус пришел в Иерусалим, был предан и казнен на кресте, а потом похоронен в пещере преданными учениками - Он воскрес. В воскресный день, придя к Его гробу, женщины-мироносицы обнаружили, что место захоронения пусто. Взамен увидели ангела, который известил им, что Иисус воскрес. Вскоре одной из них явился Христос, которого она приняла сначала за садовника, и сказал о своем воскресении. Радостное известие чрезвычайно быстро распространилось по Иерусалиму, а потом и по всей Иудее. 

Православная и католическая Пасха почти не отличаются в основных принципах празднования. Правда, дата празднования Пасхи отличается. Католики обычно встречают Пасху немного раньше, чем православные, но иногда даты совпадают. 

А вот христиане восточного обряда сегодня празднуют праздник Входа Господня в Иерусалим. Он относится к числу 12 самых больших праздников церковного календаря и отмечается всегда в шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до Пасхи. История празднования в христианской традиции началась приблизительно в IV веке, а на наших территориях с XI. 

По преданию, именно в этот день Иисус на осле въехал в Иерусалим. Приближался иудейский праздник Песах, поэтому в город прибывало немало людей. Иудея была тогда одной из провинций Римской империи, и ее жители верили, что должен появиться Тот, кто освободит их от господства римлян. И горожане, и паломники радостно приветствовали Иисуса и устилали Ему дорогу пальмовыми ветками. Они знали, что накануне Он воскресил мертвого Лазаря, который пролежал в пещере целых три дня, - такого чуда не сотворял никто и никогда, потому иудеи и приветствовали Иисуса как своего царя. Таким образом, праздник символизирует, с одной стороны, признание Иисуса Мессией (Христом), а с другой - прообраз входа Сына человеческого в рай.

На многих языках мира это воскресенье называется Пальмовым - учитывая ветки пальм, которые стелили на дорогу во время въезда Иисуса в Иерусалим. Однако на славянских территориях люди заменили их на веточки вербы, которая именно в эту пору начинает зеленеть и цвести. Люди с утра идут в храмы, чтобы освятить вербу, потому что верят в целебное свойство освященных веточек. 

После праздника Входа Господня в Иерусалим для христиан начинается самая скорбная неделя - Страстная седмица - время усиленных молитв, пребывания мыслью вместе с Иисусом и приготовления к самому величественному празднику – Воскресению Христову.
ForUm

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