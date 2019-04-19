Архимандрит Мефодий, игумен афонского монастыря Хиландар выразил поддержку Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Фото: Хиландар / архиепископ Иона, Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов), который находится сейчас на Святой Горе.

«Только что покинули прекрасный Хиландар. Игумен монастыря, отец Мефодий просил кланяться митрополиту Онуфрию и всем верным чадам нашей Церкви. Раскольников, как «духовенство», так и мирян сербы категорически в монастырь не принимают, у всех украинских паломников выясняют, кто у них митрополит. Портаричный (привратник) даже запретил монастырским водителям автобусов везти раскольников с пристани в монастырь. Так что до «визнання» СцУшникам ещё далеко...», - написал сегодня архиепископ Иона.

Владыка на своей странице в соцсети делится фотографиями с видами афонских монастырей.

Как сообщалось, в конце января 15 из 20 монастырей Афона проголосовали против участия в интронизации главы ПЦУ Епифания (Думенко). Монастыри Филофей и Каракал заявили, что закроют перед ним свои ворота. Отдельные афонские монастыри ранее также заявили, что признают единственным каноническим Предстоятелем Митрополита Онуфрия, которого на Афоне знаю давно.