Полиция Северной Ирландии подозревает членов диссидентской организации «Новая Ирландская республиканская армия» в убийстве журналистки Лиры МакКи во время ночных протестов в городе Лондондерри.

29-летняя расследователь МакКи была на месте событий в районе Ленд-Роверс, когда протестующие начали забрасывать полицейских коктейлями Молотова, кирпичом и бутылками. Она погибла от случайной пули, сообщает Радио Свобода.

В последнем заметке в Twitter МакКи назвала противостояние между полицией и участниками акции протеста «полным безумием».

Помощник начальника полиции Марк Хэмильтон заявил, что неизвестный подозреваемый выстрелил несколько раз в направлении полиции во время беспорядков.

«Мы считаем это террористическим актом. По нашему мнению, его осуществили радикальные диссиденты-республиканцы из «Новой ИРА», - сказал он.

По словам журналиста Джейка Ганрагана, который также присутствовал на месте столкновений, МакКи «попала под перекрестный огонь».

Очевидцы сообщают о человеке в маске, который стоял на расстоянии вдоль дороги и стрелял в том направлении, где стояла МакКи.

Лира МакКи была редактором новостного сайта Mediagazer, основанного в столице Северной Ирландии Белфасте.

Она, в частности, освещала влияние десятков лет насилия в Северной Ирландии. В 2018 году ее называли будущей звездой расследовательской журналистики.