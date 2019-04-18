Экс-министр энергетики и угольной промышленности времен Януковича Эдуард Ставицкий, которого разыскивают в Украине, в Израиле дважды посещал офис олигарха Игоря Коломойского. Это зафиксировали журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

Ставицкий посещал бизнес-центр в городе Герцлия, в котором располагается офис олигарха, две недели подряд по пятницам – 5-го и 12-го апреля этого года. Первый раз экс-министр был сам.

Во второй – 12-го апреля – вышел из бизнес-центра в компании неустановленных мужчин. В обоих случаях Ставицкий находился в здании больше часа.

Установить, что именно в этом здании в Герцлии находится офис Коломойского, журналистам удалось с помощью фотографии в одном из местных изданий, на которой позирует олигарх.

Сам Ставицкий в комментарии «Схемам» сначала опроверг, что был в это время в Израиле, а потом заявил, что приезжал в другое место.

В свою очередь Коломойский прокомментировал визит Ставицкого так: «Ставицкий здесь живет уже шестой год пошел как. ...У нас нет с ним никакого бизнеса, никаких дел, мы всегда встречаемся в шаббат. У нас есть площадка, где мы отмечаем шаббат. Мы с ним общаемся достаточно регулярно, но никакого бизнеса, никаких дел не имеем и никакие его вопросы, связанные с его проблемами, мы не обсуждаем. Я имею в виду те, которые сложились по результатам его работы в Кабмине или где он там работал в кабинете Януковиче».

После победы Революции достоинства Эдуард Ставицкий выехал из Украины. В марте 2014 во время обысков в его помещениях, по данным правоохранителей, было найдено 40 килограмм золота, более 4 миллионов долларов наличными и более 10 ценных часов. Впоследствии стало известно, что Ставицкий получил израильское гражданство, а вместе с ним паспорт на имя Натан Розенберг, до сих пор скрывается в Израиле от официального следствия.

В Украине экс-министра энергетики подозревают в злоупотреблении служебным положением при отчуждении «Межигорья».

Ранее Коломойский в интервью журналистам «Схем» пообещал, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, вернется в Украину.