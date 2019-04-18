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В Москве со скепсисом отнеслись к слухам о якобы разработанном в РФ проекте по смене власти в Украине и финансировании предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского людьми, близкими к российскому бизнесу и политике.

«Иначе как бредом назвать эти слухи нельзя», - пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства полагает, что слухи о якобы причастности Москвы к финансированию кампании Зеленского не случайно были обнародованы в преддверии второго тура президентских выборов.

«Обращает на себя внимание тот факт, что этот «вброс» появился в считанные дни до второго тура президентских выборов, в условиях, когда рейтинг действующего Президента Петра Порошенко по опросам сильно уступает оппоненту», - сказал источник.

Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что проверяет в рамках уголовного производства информацию о финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского представителями самопровозглашенной «Донецкой народной республики», а также людьми, близкими к российскому бизнесу и политике.

Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.
ForUm

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