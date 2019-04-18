также в разделеРелигия
Религиозные общины УПЦ массово обращаются в европейские международные организации 8
Новинский заявил, что все захватчики храмов должны быть привлечены к ответственности 8
На Волыни священники УПЦ отпели участника АТО 6
Почти 80 суток продолжается молитвенное стояние верующих УПЦ в селе Васлововцы на Буковине 11
На Закарпатье активисты ПЦУ выселяют священника с тремя детьми из церковного дома 7
Зеленский в случае избрания президентом не намерен появляться на праздничных богослужениях под телекамеры 14
На Днепропетровщине священник-староста собирается запустить в селе эко-туристический маршрут и построить набережную 11
В ОБСЕ получили информацию о разжигании религиозной вражды на Буковине 8
В Винницкой области сторонники ПЦУ срезали замки на храме УПЦ и захватили церковь 16
Запорожский митрополит УПЦ призвал украинцев не продавать свой голос «за несколько серебряников» 14
В Теlegram создан новый канал православных блогеров 7
В новой украинской Церкви заявили, что оба названия - УПЦ и ПЦУ - являются правильными 29
В Полесском на Ровенщине захватили храм УПЦ – настоятеля церкви доставили в больницу 31
Винницкий архиепископ УПЦ рассказал, как определить степень любви к Богу и научиться любить своих врагов 12
Украинским священникам разрешают служить в Кувуклии, только если они из УПЦ 32
В Киево-Печерской лавре установили скульптуру в честь погибших украинских воинов 14
В РПЦ увидели справедливость в решении суда о незаконности переименования УПЦ 37
В УПЦ призывают полицию и чиновников не допустить провокаций в селе Казак на Ровенщине 25

Если украинцы отложат политические пристрастия и искренне помолятся накануне выборов, то Господь поможет избрать того Президента, который будет трудиться на благо государства и граждан. 

Фото: УПЦ

Об этом накануне второго тура президентских выборов сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в комментарии телеканалу NewsOne, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В такой выбор, который нам предстоит сейчас сделать во втором туре, я призываю прежде всего к молитве. Любое дело человеческое не должно делаться в страсти, в какой-то злобе. Нужен дух мирный, чтобы мудрость Божья коснулась и человеческой мудрости», – сказал митрополит Антоний.
Митрополит Антоний подчеркнул, что в УПЦ всегда «молятся о своем государстве, молятся о своей власти, молятся о воинстве».

«Если мы искренне помолимся все и немножко удалим от себя наши пристрастия, в том числе политические, то Господь поможет нам избрать того, кто будет работать на благо нашего государства, на благо каждого гражданина нашей страны, и, конечно, будет гарантом стабильности общества и, в том числе, существования религиозных церковных организаций в нашей стране», – отметил управляющий делами Украинской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2772 грн.
9
Теги