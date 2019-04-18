Если украинцы отложат политические пристрастия и искренне помолятся накануне выборов, то Господь поможет избрать того Президента, который будет трудиться на благо государства и граждан.

Фото: УПЦ

Об этом накануне второго тура президентских выборов сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в комментарии телеканалу NewsOne, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В такой выбор, который нам предстоит сейчас сделать во втором туре, я призываю прежде всего к молитве. Любое дело человеческое не должно делаться в страсти, в какой-то злобе. Нужен дух мирный, чтобы мудрость Божья коснулась и человеческой мудрости», – сказал митрополит Антоний.

Митрополит Антоний подчеркнул, что в УПЦ всегда «молятся о своем государстве, молятся о своей власти, молятся о воинстве».

«Если мы искренне помолимся все и немножко удалим от себя наши пристрастия, в том числе политические, то Господь поможет нам избрать того, кто будет работать на благо нашего государства, на благо каждого гражданина нашей страны, и, конечно, будет гарантом стабильности общества и, в том числе, существования религиозных церковных организаций в нашей стране», – отметил управляющий делами Украинской Православной Церкви.