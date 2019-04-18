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Через КПВВ «Новотроицкое» 16 грузовиков от миссии Международного Комитета Красного Креста перевезли 295 тонн гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Через КПВВ »Новотроицкое» на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 16 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы», - говорится в сообщении.

 
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